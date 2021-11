(Efe) – A orillas del río Clyde, un estuario antaño salpicado de astilleros y acerías que hizo prosperar a Escocia durante la Revolución Industrial, se intentan forjar estos días los pactos que deberán liberar al planeta de las ingentes cantidades de CO2 que han ido sobrecalentándolo desde el siglo XVIII.

Bajo el ruido ocasional de helicópteros y sirenas, unos 30 mil rostros ocultos tras mascarillas sanitarias transitan por los pasillos del Scottish Event Campus, donde trajes, túnicas, faldas, chilabas y uniformes militares configuran una suerte de parque temático multicultural del clima.

Se trata de la Zona Azul, un recinto blindado que protegen 10 mil policías británicos en el exterior y patrulla personal de la ONU por dentro y donde los oficiales de Naciones Unidas, los representantes nacionales y los expertos gozan de inmunidad diplomática.

En ese centro de convenciones, donde la policía local sólo puede entrar invitada por el secretario general de la ONU o en caso de amenaza de muerte, se celebra hasta el próximo 12 de noviembre la cumbre climática más importante desde el Acuerdo de París del 2015.

El foro -postergado un año por la pandemia- tiene varios nombres oficiales rimbombantes. Pero la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) es el apelativo más utilizado para referirse a una cita donde se pretende evitar que las temperaturas suban más de 1,5 ºC a final de siglo respecto a los valores preindustriales, aunque el ascenso vaya ya por 1,2 grados y las proyecciones sean poco halagüeñas.

Antes de ingresar en la COP26 hay que sortear muchos obstáculos: disponer de una acreditación de la ONU, conseguir alojamiento en una ciudad con precios prohibitivos, ingresar en el Reino Unido en tiempos de Brexit y pandemia, presentar diariamente un test negativo de antígenos en la puerta y hacer en torno a una hora de espera para atravesar los arcos de seguridad.

