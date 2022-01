Los efectos del calentamiento global, la contaminación y la pérdida de biodiversidad son cada vez más extremos en el mundo y, particularmente, también en el caso de Chile. Escasez hídrica, incendios forestales, olas de calor intensas, con algunos de los síntomas que afectan al país.

El escenario se torna aún más crítico al constatar que los gobiernos del mundo no adoptan los compromisos suficientes para bajar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar, al menos, uno de estos puntos que es el alza acelerada de la temperatura media en el planeta.

“En la COP26 no hubo avances. Muchas palabras, pero sin compromisos. Así no alcanzaremos a detener la temperatura en 1,5 °C y tampoco están los compromisos para que no sobrepase los 2°. Lo que tenemos hoy da para una temperatura media en la Tierra de 3,7° por sobre el promedio preindustrial. Esto es un desastre, un ecocidio. Están en peligro todas las poblaciones humanas vulnerables y qué decir de las demás especies”, afirmó Sara Larraín, antropóloga, ecologista y directora del programa Chile Sustentable en entrevista con #Econexión de CHV Noticias.

“Como estamos hoy, vamos hacia la sexta extensión masiva y eso no es ningún misterio. Hay un movimiento social en Europa que se llama Extinction Rebellion, que están en formación en Chile también, en dónde un grupo humano se resiste a extinguirse y a que las demás especies vivas se extingan. Nosotros dependemos del resto, sin las otras especies no hay ninguna posibilidad que los humanos podamos subsistir”, subraya una de las ambientalistas más reputadas del país.

Sara Larraín es enfática en señalar que “3,7° más significa el colapso y en estas situaciones, por lo general, las primeas víctimas son los más vulnerables. Y, después, como no hay otro planeta con agua, serán tiempos difíciles de conflictos, de guerras, etc. Verdaderamente es un colapso civilizatorio de lo que se ha llamado la época del Antropoceno, porque el elemento determinante es la intervención del ser humano sobre los sistemas que integran la biósfera”.

“Creo que, si los gobiernos no son capaces, bueno, los ciudadanos tendremos que hacernos cargo definitivamente; no sólo con acciones individuales, sino que también presionando a los sectores que emiten”, sostiene.