De verdad, ¡esto asusta! Los lugares más fríos de la Tierra están experimentando increíbles olas de calor casi en simultáneo. En la Antártida registraron 40 °C más que el promedio normal para esta época del año y en el Ártico superaron en 30 °C las medias habituales para marzo.

Así lo confirmó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al calificar como un “calor extraordinario y sin precedentes” el registrado en el sector oriental de la Antártica, aunque estas anomalías de temperaturas afectan a más de la mitad del continente.

Extraordinary and unprecedented heat in East #Antarctica, with an "atmospheric river" bringing heat and moisture

Remote Dome C research station saw a temperature nearly 40 °C ABOVE normal, beating the previous March record by a startling 20 °C, per @RARohde #ClimateChange pic.twitter.com/m6G6y4V81V

— World Meteorological Organization (@WMO) March 21, 2022