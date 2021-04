(CNN) – Más de un tercio de la plataforma de hielo antártica corre el riesgo de colapsar en el mar si las temperaturas globales alcanzan 4 grados C° por encima de los niveles preindustriales a medida que el cambio climático calienta el mundo, advirtió un nuevo estudio de la Universidad de Reading.

Los científicos encontraron que el 34% del área de todas las plataformas de hielo de la Antártida, que miden alrededor de medio millón de km2, podría desestabilizarse si las temperaturas mundiales aumentan 4 C°. Alrededor del 67% del total de la plataforma de hielo en la Península Antártica estaría en riesgo de desestabilización.

Estas plataformas son cuerpos flotantes permanentes de hielo adheridas a áreas de la costa, formadas donde los glaciares que fluyen de la tierra se encuentran con el mar. Pueden ayudar a limitar el aumento del nivel global del mar actuando como una presa, lo que ralentiza el flujo de hielo y agua que se derriten hacia los océanos.

En verano, el hielo en la superficie de las plataformas se derrite y se encuentra con huecos más pequeños en la nieve debajo, donde generalmente se vuelve a congelar. Pero cuando hay mucho derretimiento y poca nieve, esta agua se acumula en la superficie o fluye hacia las grietas, profundizando y ensanchándolas haciendo que la plataforma se fracture y derrumbe en el mar.

