Acompañamos a Pincoya a excusarse por no votar en plebiscito: “Vine con todas mis protecciones”

Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, tuvo un movido domingo luego de trasladarse hasta una comisaría en Santiago para excusarse de votar en este Plebiscito 2023.

La finalista de Gran Hermano Chile conversó con CHV Noticias y realizó el paso a paso de cómo se realiza el trámite de manera presencial en la comisaría de Carabineros, esto por estar a más de 200 kilómetros de su local de votación en la Región de Los Lagos.

Pincoya se excusó por no votar este Plebiscito 2023

Alrededor del mediodía, Jennifer Galvarini pudo entrar finalmente a la comisaría ubicada en Santiago Centro para realizar la notificación de que se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación. Sin embargo, la situación no estuvo exenta de momentos tragicómicos que vivió la exjugadora con su ropa.

“Mis maletas están perdidas. Ya no están en el aeropuerto y llegaron por encomienda. Aún no las he podido ir a rescatar, así que ando con pura ropa prestada“, dijo Pincoya entre la risa de los presentes.

Tras hacer la fila, y saludar a cada uno de los carabineros presentes, inició su proceso de justificación por no poder asistir a su local de votación en Chiloé.

“¿Y mi carnet? Había traído mi carnet“, comentó asustada hasta que encontró el documento de identidad.

“Ando con mis machitunes también. (También) mis protecciones de la isla“, mostró también Pincoya mientras se excusaba en una comisaría en Santiago.

Mira acá a Pincoya excusándose de ir a votar en el Plebiscito 2023

