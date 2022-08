Alberto Plaza pidió disculpas por comentario sobre “votantes muertos”: ¿Qué dijo?

Alberto Plaza decidió pedir disculpas por un polémico comentario que realizó durante el lunes en redes sociales, el que fue duramente criticado por usuarios de la plataforma.

El cantante, que va por la opción Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, escribió tres tuits en los que reconoció que sus palabras podían herir a algunas personas, ya que aludía a fallecidos inscritos en el padrón electoral.

“He decidido borrar el tuit que publiqué sobre los votantes muertos que aparecen autorizados para votar, porque es evidente que he herido muchas susceptibilidades sin quererlo“, comenzó diciendo el intérprete.

Junto a esto, aclaró que “releyéndolo, me doy cuenta de que puede ser interpretado como una burla a las personas que están en condición de detenidas desaparecidas y que aparecen en el padrón de votación como un homenaje”.

Abro hilo:

1. He decidido borrar el tuit que publiqué sobre los votantes muertos que aparecen autorizados para votar, porque es evidente que he herido muchas susceptibilidades sin quererlo. Releyéndolo, me doy cuenta de que puede ser interpretado como una burla a las personas 👉

