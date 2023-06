“Al no encontrarse presente…”: El momento en que llamaron al consejero republicano Aldo Sanhueza y no estaba

Este miércoles se llevó a cabo la instalación del Consejo Constitucional, instancia en la que deberían haber participado los 51 miembros elegidos por la ciudadanía, sin embargo, hubo uno que no estuvo presente.

Se trató de Aldo Sanhueza, consejero electo por el Partido Republicano, que tras las elección del 7 de mayo presentó su renuncia al nuevo órgano encargado de elaborar la segunda propuesta de nueva Constitución.

Esta jornada debía asumir el cargo en el hemiciclo pero no llegó a la ceremonia en el ex Congreso en Santiago, lo que generó un comentado momento.

“Al no encontrarse presente…”, dijeron desde la testera al no haber respuesta por parte de Sanhueza. Al no asistir, procedieron a llamar al siguiente consejero, Paul Sfeir Rubio, para que asuma el puesto.

¿Qué pasó con Aldo Sanhueza?

El ahoraex integrante del partido liderado por José Antonio Kast, y que obtuvo mayoría en el Consejo, señaló que no formaría parte del órgano redactor tras ser acusado de abuso sexual.

La solicitud del representante por la región del Biobío fue declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) como inadmisible.

Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tricel, señaló que el tribunal “carece de competencias para pronunciarse sobre el particular, toda vez que la institución de la renuncia no está consagrado en las normas institucionales ni legales que son de orden público”.

“La Ley establece que la renuncia es para los consejeros y consejeras”, añadió.

De esta manera, Sanhueza sólo podía abandonar el cargo una vez en funciones.

Sin embargo, al no asistir a la instalación y ser investido para el cargo para el que fue electo, no será considerado consejero en ejercicio, por lo que el Consejo operará sólo con 50 escaños, según lo establece el artículo 15 del reglamento del proceso constitucional. Tampoco se considera un reemplazo por su cupo.

La denuncia

Cabe recordar que todo surgió luego que de que se hiciera pública una denuncia en su contra realizada en 2019, donde fue imputado por el delito de ofensas al pudor.

La causa fue cerrada y terminó en la suspensión condicional del procedimiento.

“Luego de pensarlo mucho, he tomado la decisión de no asumir el cargo de Consejero Constitucional”, escribió el 26 de mayo en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, añadió que “no ha sido una decisión fácil, pero he llegado al convencimiento que mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga el curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo, y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo”.