Tras renunciar y ausentarse en la instalación del Consejo Constitucional: ¿Por qué Aldo Sanhueza salió de Chile?

Tras ausentarse la ceremonia y no ser proclamado como integrante del Consejo Constitucional, durante las últimas horas se dio a conocer que Aldo Sanhueza se fue del país.

Cabe recordar que este miércoles asumieron 50 de los 51 consejeros constitucionales que fueron electos, siendo Sanhueza el único que no llegó a la instancia.

Fue el pasado 27 de mayo cuando el representante del Partido Republicano electo por la región del Biobío anunció su renuncia al organismo encargado de redactar una nueva propuesta Constitución, luego de conocerse que fue acusado por graves ofensas al pudor en 2019.

Pese a eso, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) declaró inadmisible la solicitud de renuncia de Aldo Sanhueza como consejero constituyente.

Se fue de Chile

Luego de la instalación del Consejo Constitucional, el diario El Sur informó que Sanhueza decidió irse de Chile.

Es más, indicaron que planea regresar al país a fin de año o que incluso se podría extender su estadía en el extranjero hasta 2024, cuando haya terminado el nuevo proceso constitucional.

Además, las fuentes cercanas, según el citado medio, aseguraron que el también ex integrante del partido de ultraderecha —que presentó su renuncia el 10 de mayo— no perseveraría en la reclamación hecha ante el tribunal, porque “se entiende que hay un acuerdo respecto a que no asuma, ya que el Tricel pudo haber asignado el cupo a Claudia Ortega y haber corregido por paridad en Antofagasta, pero no lo hizo”.

Los mismos cercanos indicaron también que la cobertura de su caso y las críticas en las redes sociales lo habrían afectado fuertemente e incluso tomó ayuda psicológica.

En tanto, una fuente del Partido Republicano dijo a Emol que “hace tiempo no tenemos contacto con él, pero nos dijeron eso, que se fue. Creo que es lo mejor para él y para todos. No creo que lo haya estado pasando muy bien y su figura podría opacar el trabajo del Consejo”.

Te podría interesar: