“Víctor es mi amigo”: Alejandra Pérez defiende invitación a Chanfreau para el acto de cierre de la Convención

Este miércoles se dio a conocer la lista de invitados para la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, que se llevará a cabo el próximo lunes 4 de julio. Dentro de los nombres que ha causado polémica se encuentra el ex vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, quien fue convocado por la convencional Alejandra Pérez. Durante un punto de prensa, la integrante del órgano redactor explicó los motivos para invitar a Chanfreau: “Víctor es mi amigo. Si me ha contestado o no, la verdad es que no tengo que asegurar ni desmentir absolutamente nada (…) Cuando uno tiene la posibilidad de tener dos invitados, esos los tengo que barajar yo y se verá el día lunes”. Esta invitación ha generado opiniones divididas dentro de la misma Convención, tal es el caso de Constanza Hube (UDI), quien afirmó que esta convocatoria “demuestra un poquitito el espíritu de varios convencionales constituyentes durante este proceso”.