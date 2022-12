“Me cargan los Neymar”: El llamativo argumento que utilizó el presidente del Senado en plena discusión

Una curiosa respuesta fue la que entregó este miércoles el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), durante la discusión de la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente.

En plena sesión de la Comisión de Constitución de la cámara alta, Rojo Edwards (Repúblicanos) y Karim Bianchi (independiente) lanzaron críticas al presidente de la instancia, Matías Walker (Demócratas).

Ambos legisladores reclamaron que su opinión no estaba siendo tomada en cuenta para la votación de las indicaciones, apuntando directamente contra Walker.

“Me cargan los Neymar”

Pidiendo uso de la palabra, Elizalde respondió a esto de una manera muy especial. “En general soy bastante mesurado como presidente del Senado, pero a mí me cargan los Neymar“, dijo.

El líder de la Cámara Alta apuntó a que le desagrada “la gente que se fabrica faltas y las exagera para servirse una noticia y señalar que no estaban dadas las condiciones y que este no es un espacio demócrata y ‘alaraquean’ con acusaciones falsas”.

“Aquí no sé cuántos Neymar han estado presentes, si nadie ha señalado que no se puedan votar las indicaciones (…) Se pueden votar una a una sin problemas”, agregó el ex vocero de gobierno.

De hecho, ironizó con que Rojo Edwards “ya lee la mente, es impresionante. Es intérprete de lo que pasa por su mente. ¿Por qué no entramos a discutir del proyecto y punto?”