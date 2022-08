Álvaro Rudolphy, René Cortázar y más: 100 figuras públicas firmaron carta en apoyo al Rechazo

Un total de 100 figuras públicas firmaron una carta que se dio a conocer este domingo y en la que se muestran a favor de la opción Rechazo de cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Entre los firmantes del documento, llamado “Invitación a continuar el diálogo democrático en Chile”, se encuentran reconocidos actores, políticos, ex ministros, científicos y escritores como los actores Álvaro Rudolphy, Pablo Díaz y Diego Ruiz; los ex ministros Rene Cortázar, Soledad Alvear, Vivianne Blanlot y Mariana Aylwin; el ex constituyente, Felipe Harboe, y el Premio Nacional de Música 2012, Juan Pablo Izquierdo, entre otros.

“Lamentablemente, los aquí firmantes, creemos que la propuesta constitucional, si bien avanza en legitimidad y derechos fundamentales acordes con el siglo XXI -que es necesario preservar- presenta problemas estructurales que ponen en riesgo el buen cuidado de nuestra institucionalidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático“, señalaron en la misiva.

En ese sentido, mencionaron tres aspectos que les parecen preocupantes. “El sistema político, que con un bicameralismo asimétrico y un sistema presidencial que en la práctica otorga casi todo el poder a la Asamblea de Diputados y Diputadas, debilita la separación de poderes esencial en todo sistema político democrático“.

En relación con los Sistemas de Justicia indicaron que “la propuesta de nueva Constitución acarrea un riesgo grave de politización del Poder Judicial, mediante la creación de un Consejo Nacional de Justicia -integrado por 5 miembros nombrados por el Congreso Nocional y dos escaños reservados a los pueblos originarios, de un total de 17 miembros- con atribuciones para nombrar, evaluar y remover de sus cargos a jueces y juezas”.

“Por último, el concepto de plurinacionalidad, basado en un identitario radical que desconoce la larga historia de mestizaje en la que se ha fraguado nuestra nación debilita la democracia y la unidad del país“, dijeron.

En cuanto al acuerdo al que llegó el Presidente Boric con el oficialismo, en el que proponen mejoras y aclaraciones al texto de nueva Constitución, afirmaron que fue “tardío”, ya que “no resuelven los puntos planteados y mantienen la incertidumbre política, económica y social en la que se encuentra nuestro país”.

Finalmente, además de reafirmar su opción por el Rechazo, subrayaron que “Chile merece más, creemos que es indispensable dotarnos de una nueva constitución, pero no puede dejar abiertos flancos”.

Esto es demostración de que #Rechazo es transversalidad y sentido común pic.twitter.com/2mjd0rZmw2 — Ximena Rincón (@ximerincon) August 14, 2022

Lee la carta completa a continuación: