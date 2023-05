“Ando sapeando nomás”: La curiosa explicación de mujer que hizo extensa fila en comisaría pero no iba a excusarse

Mientras reportaba lo que ocurría con las largas filas en las afuera de una comisaría de Puente Alto, Juan Pablo Queraltó se encontró con una mujer que tenía una particular opinión sobre el proceso. Según dijo sobre las elecciones, “no voto por ni un hue…”, agregando que “no estoy ni ahí”. Pero eso no es todo, ya que cuando le preguntaron si estaba haciendo la fila para excusarse de votar, ella sostuvo que no y que “ando sapeando nomás”, lo que generó carcajadas. Cuando el periodista le indicó que entonces le cobrarían una multa, ella replicó que “no importa, son 10 lucas ($10 mil)”, sin embargo, él explicó que la sanción puede incluso llegar a los $200 mil.