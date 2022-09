La particular revelación del “Kiwi”: “Siempre he querido ser vocal de mesa y nunca he podido”

Millones de chilenos y chilenas acudieron este domingo a cumplir con su deber cívico en el Plebiscito de salida por una nueva Constitución. Uno de ellos fue el conductor de radio Arturo Walden, conocido popularmente como “Kiwi”, quien llegó a su respectivo local en La Florida para sufragar. En conversación con CHV Noticias, el ex integrante de Pelotón reveló que “siempre he querido ser vocal de mesa y nunca he podido”. De hecho, dijo que se asomó por la mañana a ver si podía participar en el proceso, pero finalmente no lo logró.