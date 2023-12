Plebiscito 2023: Michelle Bachelet sostiene que “no hay ánimo de un nuevo proceso”

La ex presidenta Michelle Bachelet conversó con CHV Noticias antes de dirigirse a su local de votación en La Reina, instancia en la que expresó su opinión por el proceso constituyente. “He hecho muchas cosas en mi vida y creo que debo decirle lo que yo pienso a la ciudadanía, y no miento porque no busco nada“, comentó la ex mandataria. Sobre la misma, mencionó que en tras este plebiscito, “no hay ni ánimo ni ganas de hacer un nuevo proceso y hay otros problemas mucho más urgentes que resolver”..