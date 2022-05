Michelle Bachelet respalda borrador de la nueva Constitución: “Creo que debería aprobarse”

La ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, expresó este miércoles su deseo de que el borrador de la nueva Constitución sea aprobado en el próximo plebiscito del 4 de septiembre.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en entrevista con Bloomberg, manifestó claramente que “espero que se apruebe. Creo que debería aprobarse“.

Según dijo, “no he leído el último documento, porque no está listo en su totalidad, recién se terminó. Pero creo que aborda temas muy relevantes para resolver algunas de las más importantes dificultades y desafíos de nuestro país“.

Continuando con lo anterior, explicó que la propuesta de la CC contempla variados temas “en términos de asegurar que todas las regiones del país se sientan representadas, que los pueblos originarios se sientan completamente representados, y en cómo puede integrar mejor los estándares internacionales de Derechos Humanos”.

Sin embargo, la ex jefa de Estado también tuvo palabras para lo que se viene: “Pienso que uno de los desafíos es comunicar mejor a la ciudadanía para que puedan entender de que se trata”, aseveró.

