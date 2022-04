“Separar la paja del trigo”: El mea culpa de Beatriz Sánchez por aumento del rechazo

La convencional Beatriz Sánchez (AD) comentó a CHV Noticias en PlutoTV el aumento del rechazo según las encuestas, a casi 5 meses del plebiscito del 4 de septiembre. Al respecto, la ex candidata presidencial del FA realizó un mea culpa: “Hay una falta gigante al no haber sido capaz de explicar bien los procesos, de separar la paja del trigo”. También apuntó “la forma que nos dimos de organización hace que sea más difícil explicar lo que hacemos”. Es por lo anterior que recalcó que “es un proceso de todo Chile, no sólo de nosotras y nosotros”.