“Centralismo brutal” vs “actitud arrogante”: El debate entre Mirosevic y Bellolio por regionalización

En medio de El Debate de Chile, espacio transmitido por Chilevisión, el coordinador de la campaña del Apruebo, Vlado Mirosevic (PL), aseguró que Chile se encuentra ante un “centralismo brutal” y que los argumentos del Rechazo “no son suficientes para frenar una medida como esta”. Además, explicó cómo funcionará el financiamiento por región y sostuvo que “es mentira que existirá más burocracia”. Lo anterior surgió en relación a lo planteado por el artículo 250 de la propuesta de la nueva Constitución, el cual establece que Chile será un país descentralizado, promoviendo la regionalización. Ante eso, el ex ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, respondió que “Vlado no puede creer que tiene el monopolio de la verdad. Esa actitud arrogante yo creo que no le sirve a las personas para tomar una decisión”. Finalmente, cuestionó el concepto de autonomía para las regiones y abrió la pregunta: “¿Cómo se van a financiar y autogobernar?”.