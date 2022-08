Pdte. Boric tras dichos de Teillier: “Hay una amplia voluntad de mejorar aspectos” del proyecto constitucional

El presidente Gabriel Boric reiteró su confianza en que los partidos políticos lograrán acuerdos para mejorar la propuesta de nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

A las palabras expresadas en Colombia, ahora se suman a sus declaraciones entregadas en entrevista de este martes con el canal local Vértice TV, de Llanquihue, Región de Los Lagos.

En la instancia, el mandatario fue consultado por los dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien sostuvo, en entrevista a Radio Nuevo Mundo, que “no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Yo creo que es un texto completo. Es muy difícil desmenuzarlo en sus partes, porque es un texto completo”.

Al respecto, el jefe de Estado manifestó que “he conversado con el presidente del PC, tal como he conversado con la presidenta del PPD, la presidenta del PS, y hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los cuales haya dudas en la implementación como otros del proyecto constitucional que se pueden mejorar”.

“Por lo tanto, no me cabe duda que durante esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos. En buena hora que así sea, que discutan respecto a eso, y que ojalá el debate por parte de quienes son partidarios de la nueva Constitución también se centre en los aspectos luminosos, positivos de ella, que es un avance democrático y en derechos significativos, que es mirado no sólo desde Chile, sino desde el mundo”, agregó.

Asimismo, destacó que “quienes legítimamente tienen la opción del Rechazo puedan plantearlo sin interpretaciones de mala fie, sino en función de lo que dice el texto, para poder convencer a la gente de cada una de sus posiciones”.

“No tengo dudas de que Guillermo Teillier (PC), Natalia Piergentili (PPD), Paulina Vodanovic (PS) tienen voluntad para mejorar el texto y que siga para delante con certidumbre”, concluyó.

