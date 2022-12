Cadem: 51% está de acuerdo con nuevo proceso constitucional y el 55% cree que será mejor que la Convención

El nuevo acuerdo constitucional alcanzado hace una semana, fue el tema que marcó la reciente encuesta Cadem correspondiente a la tercera semana de diciembre. Un proceso para la redacción de la propuesta de Constitución que, a diferencia del anterior, incluirá a expertos elegidos por el Congreso.

Respecto de esto, el sondeo plasmó en primera instancia que un 63% de los consultados está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Carta Magna. Cifra que disminuyó en un 4% si se compara con la encuesta pasada.

Asimismo, en cuanto al acuerdo en sí, el 51% de los encuestados aseguró estar de acuerdo con que el texto constitucional sea redactado por 50 constituyentes electos democráticamente y 24 expertos designados por la Cámara de Diputadas y Diputados, y el Senado.

Por contraparte, un 46% se mostró en desacuerdo a lo anterior.

Continuando con esta materia, el sondeo indicó que quienes más apoyan el acuerdo se identifican con la derecha (64%) y el centro (65%), la clase media (60%), mayores de 55 años (55%) y votaron rechazo en el plebiscito (59%).

En tanto, quienes se oponen al acuerdo se identifican en su mayoría con la izquierda (57%), votaron apruebo en el plebiscito (53%) y los jóvenes (51%).

Por otro lado, Cadem dio a conocer que el 55% de los consultados considera que el nuevo proceso para una nueva Constitución será mejor que el realizado por la Convención Constituyente, cuyo texto fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre. Aunque un 20% que cree que será peor.

Finalmente, en cuanto a la composición de la Comisión de Expertos, se estipuló que académicos (88%), abogados constitucionalistas sin militancia política (83%) y economistas (79%) lideran las preferencias.

De hecho, el 57% se opone a que la integren ex presidentes de la República, 68% a ex ministros de gobiernos anteriores y 76% a ex parlamentarios.

Revisa a continuación la encuesta Cadem de la tercera semana de diciembre: