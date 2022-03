Este lunes, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, confirmó que el convencional Rodrigo Rojas Vade se reincorporará mañana martes a sus labores como constituyente, luego de que dejara de asistir al hemiciclo desde septiembre pasado.

El representante del distrito 13 compartió un video a través de sus redes sociales en que estableció que “si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”. Asimismo, sostuvo que “me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso”.

La situación generó diversas reacciones del mundo político y fue la futura vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien se refirió a este polémico escenario e indicó que “nosotros creemos que está fuera de los límites de la ética lo que ha sucedido con Rojas Vade, y en ese sentido, además, respaldamos y compartimos las declaraciones que ha hecho la mesa de la Convención Constitucional”.

Asimismo, la ex parlamentaria indicó que “desde antes de la campaña, ahora y siempre será, lo que corresponde a nuestro mandato, cuidar el proceso constituyente. La Convención es muy importante para el país y, por lo tanto, en ese marco de cuidar este proceso es que compartimos y respaldamos la solicitud de que se quede al margen”.

Finalmente, Vallejo afirmó que “nosotros entendemos, compartimos y nos hacemos parte también de ese clamor ciudadano respecto a la necesidad de que se mantenga al margen por el bien del proceso constituyente”.

La presidenta de la CC explicó en relación a esta situación que “desde las atribuciones que tenemos en la Convención Constitucional, no podemos impedir su retorno, eso es claro, porque fue electo democráticamente y no tenemos las facultades para diseñar mecanismos, sin que pasen por el Congreso las distintas modificaciones”.