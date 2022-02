Durante la mañana de este miércoles 16 de febrero, un grupo de constituyentes de Vamos por Chile se declararon en proceso de “reflexión” luego de la primera histórica jornada de votaciones que llevó a cabo el pleno de la Convención Constitucional.

Según había consignado la abogada representante del distrito 15, Carol Bown, “lo que está pasando en la CC es muy malo para el país”, ya que según sus declaraciones, “no ha habido ninguna señal de moderación en el pleno“.

“El ánimo no es hacer una Constitución q nos una, sino que pasar máquina y dividir a los chilenos. Ayer fue un día histórico para Chile: quedará en la historia como el día en que comenzó la destrucción de nuestro país“, publicó la magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo.

Ayer fue un día HISTÓRICO para Chile: quedará en la historia como el día en que comenzó la destrucción de nuestro país. — Carol Bown (@CarolCBown) February 16, 2022

Tras lo anterior, luego de reunirse de manera privada junto a sus pares Teresa Marinovic y Rocío Cantuarias, la convencional de la Unión Demócrata Independiente descartó abandonar sus posiciones.

“Seguimos comprometido con promover nuestras ideas. Abandonar nuestras posiciones no está dentro de nuestras alternativas. Fuimos electos y tenemos una responsabilidad: hacer nuestro trabajo y encontrar los caminos que creamos correctos”, dijo en un punto de prensa.

No obstante enfatizó: “Nos parece que no es posible bajarle el perfil a lo ocurrido ayer. Invitaría a los miembros de la Convención Constitucional a reflexionar sobre la gravedad de lo ocurrido. Está demostrado que no hay ninguna moderación”.

Convencional Carol Bown, quien se declaró en “estado de reflexión”, informó que no dejarán de participar en la Convención tras votación de ayer.

“No vamos a abandonar nuestras posiciones”, aclara antes de volver rauda al interior, respondiendo sólo una pregunta de la prensa. pic.twitter.com/3GrQYyl7gZ — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) February 16, 2022

En ese contexto, sus declaraciones previas no generaron consenso en su sector. La convencional Marcela Cubillos dijo no compartir lo indicado por Bown, ya que para ella fueron elegidas para estar ahí y representar a miles de chilenos.

“Somos minoría, saldrá un mal proyecto y será la ciudadanía la que evaluará y votará. En Venezuela la derecha abandonó. Acá al menos yo no“, publicó Cubillos.