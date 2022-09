Tohá y el camino a seguir tras derrota del Apruebo: “Se rechazó un texto, pero no renunciamos al camino”

La ex alcaldesa de Santiago que iba por el Apruebo, Carolina Tohá, abordó la amplia derrota que sufrió esta opción en el plebiscito constitucional llevado a cabo este 4 de septiembre. En La Decisión de Chile, apuntó a que en el texto “se abrieron temas de cambio muy importantes sin dar una respuesta a las inquietudes que se generaron, incluso ninguneándolas. Eso le facilitó la vida a quienes no les gustaba la propuesta (…) Se rechazó un texto, pero no renunciamos al camino”.