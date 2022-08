“Casas por el Apruebo”: Polémica “histórica” por dichos de diputada Karol Cariola

Controversia es lo que han generado los dichos de la diputada y coordinadora del comando por el Apruebo, Karol Cariola (PC), quien habló de “marcar” con afiches las casas que están por esa opción. Desde el Rechazo criticaron la idea, expresando que podría traer conflictos a futuro. Si bien este lunes Cariola señaló que la idea es libre y voluntaria, la vocera de esta opción y ex convencional, Bárbara Rebolledo, indicó que le parece peligroso y “como amante de la historia me evoca aquellos periodos que se marcaban las casas que pertenecían a los judíos en el periodo Nazi”, dichos que fueron cuestionados por la comunidad judía. Mientras, el gobierno salió al paso de este debate expresando que no hay nada ilegal y que la gente es libre de manifestar sus posiciones políticas. Los detalles, en la siguiente nota.