Chequeado: ¿Las isapres se acaban con la nueva Constitución? | Verdadero, pero…

Ante la pregunta de una participante: “¿Entiendo que el Estado no va a ser subsidiario de las isapres?”, el ex convencional Daniel Stingo respondió: “Las isapres terminan, Erica. No va a haber más isapres, lo que decía, es un Sistema Nacional de Salud, administrado por el Estado, no existen más las isapres y todas las prestaciones que da las isapres, las va a prestar el Estado a través del Sistema Nacional de Salud que va a ser mucho mejor que lo que existe hoy día, porque va a ser una especie de “Fonasa 2.0””, se puede ver en el video publicado en Twitter.

El registro corresponde a una reunión virtual en donde participó el abogado junto a otras 13 personas, en la cual se abordaba el inciso que hace mención al financiamiento del nuevo Sistema Nacional de Salud, descrito en el documento que será sometido a plebiscito obligatorio el próximo 4 de septiembre.

El equipo de Chequeado consultó a Daniel Stingo sobre sus declaraciones, y él sostuvo que de acuerdo al inciso 9, que señala la forma de financiamiento, “las isapres son seguros (no manejan centros de salud) que recaudan el 7% o más de la cotización obligatoria, según el plan de salud. Eso no existiría más”

Sistema Nacional de Salud

El artículo 44 y sus 11 incisos conforman el nuevo cuerpo normativo constitucional que establece el derecho a la salud en la propuesta de nueva Constitución.

En el inciso 5, se establecen las características y principios de este sistema, el cual se define de “carácter universal, público e integrado”.

Mientras que su inciso 9 establece la norma sobre el financiamiento para el fondo solidario de salud: “El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema”.

Gaspar Jenkins, docente investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Del Desarrollo, explicó que a partir de la propuesta constitucional se pude interpretar que las cotizaciones de salud solo irán a un Sistema Nacional y no se podrá elegir entre Fonasa o Isapre. Sin embargo, añadió que el texto no impide la elección de una cotización voluntaria, pero ello sería materia de ley:

“Cualquier cotización que nos implementen por ley debe ser dirigida a aportar en el financiamiento del sistema Nacional de Salud. Eso nos permite interpretar que (…) ya no vamos a poder elegir si la entregamos a una Isapre o a Fonasa”, explicó Jenkins, añadiendo que: “Si una ley quisiera mantener la posibilidad de elección tendría que ser respecto a cotizaciones voluntarias, ahí la norma constitucional no lo impide”.

En este mismo sentido, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile y San Sebastián, Jorge Barrera, explicó que, “las Isapres como tal no se acaban ni con el nuevo texto constitucional propuesto. No hay ningún artículo que señala eso, pero lo que termina el texto propuesto es la posibilidad de utilizar cotizaciones obligatorias sin determinar el monto, porque dice que se podrán establecer cotización obligatoria, pero no dice necesariamente que siga siendo el 7%, quizás porque no tiene obligaciones pueden ir a las isapres. Por lo tanto, es impreciso lo que señala el ex convencional”.

El abogado Jenkins concluyó que: “Lo que prohíbe la propuesta de nueva Constitución no es la existencia de Isapres, pero sí tendrían que reinventarse y cambiar en los términos que las conocemos hoy en día”.