Chequeado: Es falso que una empresa no invertiría en Chile por el proyecto de nueva Constitución

El 22 de junio, Mario Waissbluth, uno de los fundadores de Educación 2020, publicó en Twitter que una empresa energética británica habría decidido “no invertir en Chile en un proyecto de hidrógeno verde” de 60 millones de dólares. La razón sería la “incertidumbre constitucional” en el país. Sin embargo, no se encontraron registros oficiales que respalden lo anterior: desde el Ministerio de Energía señalaron que no tienen información al respecto, la firma dijo que no se referirá a “rumores o especulaciones”, y la Corfo también indicó que la empresa British Petroleum no figura entre las que desarrollarán hidrógeno verde en el país.