Chequeado: ¿No se podrá elegir el tipo de atención de salud? | Falso

En la transmisión de la franja televisiva del jueves 25 de agosto por la opción “Rechazo”, se recrea una conversación de WhatsApp donde una persona dice: "Imagínate cómo vamos a andar cuando sea todo público, chao con elegir dónde atenderte. Si hasta con Fonasa hoy día puedes ir a una clínica…Y con la nueva Constitución, nada, lo que te toque no más". Lo anterior se calificó como “Falso”: La propuesta de nueva Constitución no establece dónde se puede o no atender a una persona, y se explicita que “el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados”.