Chequeado: ¿En la propuesta de nueva Constitución no se menciona el terrorismo? | Verdadero

Por Ariadna Rodríguez y Rocío Romero*

“Actitud del Gobierno frente a Llaitul explica por qué en la Constitución de la Convención no hay una sola norma que condene el terrorismo”, afirmó Marcela Cubillos, ex convencional de la UDI por medio de su cuenta en Twitter.

Los dichos de Cubillos surgen en el marco del conflicto entre el gobierno y el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien reivindicó a través de un video actos de sabotaje en la denominada “Macrozona Sur”.

En la propuesta constitucional no están las palabras “terrorismo” ni “terrorista”.

Desde el equipo de Chequeado nos contactamos con la ex convencional, sin embargo hasta el cierre de esta nota no atendió a nuestros llamados y mensajes.

El abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordan, señaló que si bien Cunbillos cruza temas no necesariamente vinculados (Llaitul, gobierno y nueva Constitución), es cierto que el terrorismo no se menciona en el texto.

“En la Constitución es cierto que el terrorismo no está, básicamente se estimó porque era una materia de carácter legal y se debería regular por esa vía”.

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se pueden comparar las constituciones de 194 países, solo 35 constituciones contienen la palabra “terrorismo”: La actual Constitución de Chile [Art. 9], Alemania [Art. 73], Brasil [Art. 4 y 5], Cuba [Art. 16], Suiza [Art. 86], Turquía [Art. 76], entre otras.

El ex convencional Ruggero Cozzi (independiente) afirmó al respecto: “No hay norma alguna que se haga cargo del tema en la propuesta constitucional. En la actual Constitución el terrorismo está proscrito y está declarado como contrario a los derechos humanos y eso fue imposible en la Convención Constitucional todos los intentos se rechazaron”.

Cozzi, además planteó a Chequeado que “un pacto constitucional requiere hacerse cargo de los temas que hoy día están generando división en el país y uno de esos es la violencia en el sur”.

Por su parte, la abogada y ex convencional de Revolución Democrática, Amaya Alvez, mencionó que: “Lo importante es considerar la Constitución como una norma jurídica que aspira a tener un sentido sistemático y evidentemente lo que promueve son los principios o valores que guían nuestra convivencia democrática, y el terrorismo es un antivalor, por ello no es posible solo justificar su inserción o no como concepto, sino que el objetivo que persigue la Constitución”.

*Este artículo corresponde a una colaboración entre Verifica UDP, de la Escuela de Periodismo UDP y Chilevisión Noticias.