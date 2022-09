Chile Vamos no asistirá a reunión por proceso constituyente: Piden que el gobierno “acompañe, pero no pautee”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, informó este martes que ningún representante de Chile Vamos estará presente en la reunión que busca establecer un nuevo proceso constituyente.

La cita está programada para la mañana de este jueves 15 de septiembre, en el Congreso de Santiago, ex sede de la Convención Constitucional.

“Hemos tomado una decisión de no asistir, creemos que se anuncian acuerdos que no han sido tomados, me parece es faltar a la verdad y a las formas“, afirmó Chahuán durante un punto de prensa en el Congreso Nacional.

Además, indicó que “la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestra que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre y en ese contexto nosotros no asistiremos a esa reunión”.

En ese sentido, la coalición ha solicitado una reprogramación y que, además “se rebaraje quiénes están en esa mesa”, enfatizó el parlamentario.

Consultado sobre el rol del Ejecutivo en este eventual nuevo proceso constituyente, el timonel de RN enfatizó que “se pide que el Gobierno acompañe, pero no pautee y aquí hemos vivido unos días en que el Gobierno ha pauteado y nosotros no estamos dispuestos”.

Asimismo, aclaró que no se han retirado de la mesa y que, por el momento, los partidos RN, la UDI y Evópoli se encuentran trabajando en una “propuesta” que busca avanzar “para una nueva y buena Constitución”.