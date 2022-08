Ciudadana por el Apruebo y sistema de salud: “Me gustaría que todos tengan acceso sin tener que endeudarse”

Las dos primeras ciudadanas invitadas a El Debate de Chile, Constanza González y Evelyn Solís, son dos madres que comparten una preocupación en común: la salud de sus hijos. La primera se atiende en el sistema público y va por el Apruebo; la segunda en el privado y está a favor del Rechazo. Al finalizar la primera ronda de debate con los invitados al programa, González señaló que es cuidadora y aseguró que “mi hijo realmente es bien atendido en el sistema de salud público (…) Me gustaría que todos los chilenos tengan acceso a esto sin tener que endeudarnos. Nosotros no queremos más lucro (…) Más que elegir nosotros queremos calidad en salud y queremos que la salud publica y privada sea buena. Estamos aquí pensando en cuál elegir y el 76% de la población en Chile no puede elegir”. Por su parte, Solís comentó que no quedó satisfecha con las respuestas planteadas por los invitados por el Apruebo y que una de sus grandes preocupaciones es poder conservar al equipo que actualmente atiende a su hijo. “Él se va a morir si no tiene el mismo médico que actualmente tiene”.