Octava votación en tres años: Elecciones de Consejo Constitucional no han despertado interés en la ciudadanía

Faltan sólo once días para que se lleven a cabo las elecciones para elegir a los 50 integrantes del Consejo Constitucional, quienes estarán a cargo de redactar una nueva propuesta de carta magna. Sin embargo, la ciudadanía no ha despertado el interés esperado frente a esta instancia, la octava votación en menos de tres años. Expresan no estar informados sobre los 353 candidatos que competirán para quedarse con alguno de los cupos. De todas maneras, expertos señalan que es probable que más cercano al encuentro con las urnas entre chilenos y chilenas crezca la atracción por este proceso, el que es de carácter obligatorio.