“Aprende a perder, por favor”: Claudia Pizarro a Ximena Rincón tras tensa votación de la DC por plebiscito

Continúan las fricciones al interior de la Democracia Cristiana (DC), tras la votación de la noche del miércoles que definió la postura del partido de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

La Junta Nacional de la falange comunicó que respaldará la opción Apruebo en el referéndum, donde la ciudadanía deberá optar entre ratificar o rechazar la propuesta de nueva Constitución entregada el lunes por la Convención Constitucional.

Tras días de declaraciones de militantes de la DC en las que manifestaron su deseo porque el colectivo determinara dejarlos en libertad de acción, la directiva se inclinó por respaldar el documento constitucional, lo que aumentó la tensiones al interior de la tienda.

Es en ese contexto que la senadora Ximena Rincón, quien durante el miércoles confirmó que votará Rechazo, expresó que la decisión de a Junta “no representa el sentir de la inmensa mayoría de lo q siente la ciudadanía”.

Hoy la Junta Nacional de la DC ha decidido por un 63% de sus miembros optar x el Apruebo. Ello no representa el sentir de la inmensa mayoría d lo q siente la ciudadania. No me sorprende esta decisión, la toma la misma junta q acepto el veto a nuestra candidatura Yo voto Rechazo! pic.twitter.com/9jt8ROoE0X

— Ximena Rincón (@ximerincon) July 7, 2022