Metió hasta al pastor Soto: La irónica reacción de Claudio Narea por apoyo de Óscar Andrade al Rechazo

El músico expresó su opinión luego de que el cantante cuestionara el "indigenismo" y que es "partidario de la civilización". El ex Los Prisioneros comentó "no lo vendan como de izquierda porque no lo era".