Coloma descarta idea de usar como base la propuesta de Constitución rechazada: “No tiene validez”

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) expresó su negativa a que la propuesta de nueva Constitución rechazada en el plebiscito se use como base en la búsqueda del proceso constituyente actual.

Así lo comentó el parlamentario de Chile Vamos en entrevista con El Mercurio, donde sostuvo que “quiero ser categórico. Un texto que es rechazado ampliamente por la ciudadanía no puede ser la base de una constitución posterior”.

“Casi ocho millones votaron contra este texto. Me parece que en esas condiciones el texto no tiene validez para ser base de un proceso futuro”, agregó el ex presidente de la UDI.

Lo anterior, porque en la propuesta formulada desde la coalición de Socialismo Democrático (PS-PPD) se llama a que, para acelerar el proceso, se discuta el nuevo texto usando recursos de la iniciativa creada bajo el gobierno de Michelle Bachelet y la de la Convención Constitucional.

Durante estos días, tras los resultados del plebiscito, los partidos tanto del oficialismo como de la oposición han desarrollado diversas conversaciones para decidir el camino a seguir en el proceso constituyente.

Esto, porque las diversas tiendas, a excepción del Partido Republicano, coinciden en que se debe generar la instancia para una nueva Carta Fundamental.

Pese a esto, expresó que “la ciudadanía pide un poco de calma, porque está el riesgo de generar hastío si estamos en modo electoral permanente”.