Rojas Vade devolvió la totalidad de sus ingresos mensuales por los días que no trabajó en la CC

El ex constituyente representante de la ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, admitió en septiembre de 2021 que no tenía cáncer, bandera de lucha utilizada en su campaña electoral para llegar a la Convención Constitucional (CC).

Asimismo, el pasado 16 de marzo, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) comunicó que aceptó su renuncia, luego de haberse aprobado la reforma en el Congreso que permitía que los convencionales pudieran dejar sus cargos por “hechos graves que afecten severamente su desempeño“.

En ese contexto, fue que el Comité de ética de la CC impuso a Rojas Vade la devolución al Estado de Chile de todos los ingresos obtenidos desde el día que comenzó con sus labores hasta que presentó la renuncia.

Lo anterior quedó confirmado durante la presente jornada, luego que desde el órgano encargado de redactar la nueva carta magna para Chile se informara que Vade devolvió un total de $13.718.216.

“Con fecha 25 de marzo, el señor Rojas Vade realizó el reintegro del monto acordado mediante dos transacciones ejecutadas en el portal web Tesorería General de la República“, indican en un comunicado.

“La comunicación remitida por el ex convencional adjuntaba dos certificados de movimientos del órgano antes mencionado (cuya autenticidad fue corroborada), el primero por un monto de $2.518.216, y el segundo por $11.200.000, que alcanza el valor total ordenado por la instancia, es decir $13.718.216 pesos”, sentencian.

Revisa el documento aquí