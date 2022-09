Plebiscito: Congresistas de EE.UU. expresaron “preocupación” por desinformación en TikTok, Facebook y Twitter

Un grupo de congresistas de Estados Unidos expresaron su preocupación por la “campaña de desinformación” emitida en redes sociales de cara al plebiscito constitucional de nuestro país.

Específicamente, cinco representantes del Poder Legislativo norteamericano firmaron una carta dirigida a los CEO de Facebook, Twitter y TikTok.

En ella pidieron a las compañías “encarecidamente actuar con urgencia para combatir las campañas corruptas de desinformación que socavan un proceso justo y democrático”.

Posteriormente, resumieron en breves palabras todo lo vivido desde los comicios de octubre del 2020, pasando por la Convención Constitucional, la paridad de los constituyentes y los principales temas tratadas.

Los congresistas recalcaron que “en el contexto de un proceso democrático tan importante y sensible, creemos que las corporaciones tecnológicas como la suya tienen la obligación de garantizar que sus plataformas no sirvan para difundir odio, mentiras y desinformación entre el electorado”.

La carta, firmada por Andy Levin, Cori Bush, Jesús G. “Chuy” García, Carolyn Maloney y James P. Mcgovern, cita artículos de Ciper y Reuters en los que precisamente trata el tema de las fake news.

“Miles de perfiles de Twitter circulan regularmente (con) afirmaciones evidentemente falsas sobre la nueva Constitución”, indicaron.

Además, apuntaron que “periodistas chilenos han documentado meticulosamente lo que equivale a una ‘guerra digital’ contra la Convención en un intento de deslegitimar y desacreditar la propuesta constitucional”.

“Aún más preocupante, estos ataques a menudo usan discursos de odio para atacar a mujeres y líderes indígenas de la Convención, como su primera presidenta, la académica mapuche Elisa Loncon”, agregaron.

Finalmente, y debido a lo anterior, es que afirmaron que “nos preocupa mucho que sus empresas no estén tomando medidas suficientes para combatir esta desinformación (…) Le instamos a actuar con rapidez contra la propagación de la desinformación. La inacción continua podría instigar la interferencia en este histórico referéndum”.

As a member of Congress and @HouseForeign, I am very concerned about the disinformation deployed by the “Rechazo” campaign in Chile and @meta, @twitter and @tiktok_us’ inadequate response.

These tactics undermine democracy. We need answers. pic.twitter.com/5BFgovZ0Wk

— Rep. Andy Levin (@RepAndyLevin) September 2, 2022