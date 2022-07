“No somos políticos”: Contralor responde a críticas por investigación al gobierno en campaña por el plebiscito

“Lo que incluye la investigación es determinar el correcto uso de los recursos públicos en este periodo. A partir pueden surgir las acciones derivadas”.

De esa forma comenzó el punto de prensa entregado por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, luego de que se confirmara una “investigación especial” contra el gobierno por presunto intervencionismo en la campaña por el plebiscito de salida por una nueva Constitución.

Esto se da tras la acusación de parte de diputados republicanos hace algunos días, luego de que aseguraran que el Ejecutivo estaba promoviendo la opción Apruebo en su labor para tener unos comicios informados.

En ese contexto, el contralor fue consultado respecto a los plazos que se demorará en tener un dictamen.

“Quiero aclarar una cosa. Nosotros como institución estamos usando todos los instrumentos que tenemos a partir de la información que tenemos. Esos no son instrumentos intrusivos. Aquí hay otras instituciones que también tienen que ver”, señaló.

La autoridad insistió en que “hay un periodo de campaña, hay comandos, hay partidos políticos, hay recursos públicos en esas campañas que no le corresponden a la Contraloría. Nosotros, a la vez, estamos llevando a cabo más de 600 líneas de auditorías que probablemente son cosas que afectan mucho más en el día a día a los ciudadanos”.

“Entonces, no nos pueden pedir que hagamos más que lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos”, indicó.

“No somos políticos”

Respecto a los cuestionamientos de aparente “lentitud”, Bermúdez afirmó que “esa es una crítica que es tan manía e injusta. Si revisas los tiempos de la Contraloría, sustantivamente año a año han ido disminuyendo, pero aquí hay una cierta ritualidad y eso significa ciertos plazos que hay que respetar”.

“Cada vez que se pide un informe a un servicio público, ese servicio tiene 10 días hábiles, es decir dos semanas, para responder, si es que no pide prórroga. Por tanto, ahí ya tienes medio mes usado en solamente esperar la respuesta y esos son los tiempos que aquí existen”, agregó.

El contralor no se quedó ahí e insistió en que “pedir que aquí no haya bilateralidad, que no se escuche al otro y que no se pondere evidentemente es no conocer como funciona la administración del Estado”.

“Otra cosa, ¿lentitud respecto de qué? ¿Respecto de cómo funcionan otras instituciones que deberían estar funcionando acá?”. Entonces, creo que hay que llamar un poquito a la calma”, continuó.

Finalmente, recalcó que “nosotros somos funcionarios públicos, hacemos lo que podemos con nuestros recursos y no nos exijan que actuemos intempestivamente. No somos políticos, somos funcionarios públicos”.