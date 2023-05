“¡Me hizo el día, me despido!”: El coqueto y divertido halago que recibió Julio César Rodríguez en vivo

“Me vengo a excusar porque llegué hace un mes de Antofagasta con mi marido”, comenzó diciendo una introvertida mujer que, segundos después, sacaría carcajadas a Julio César Rodríguez gracias un coqueto, inocente y cómico piropo. Y es que mientras Luis Ugalde reporteaba las largas filas que había en las comisarías en Santiago, el conductor de Contigo en la Mañana aprovechó de preguntar si se veía mejor desde la capital o de la región del norte del país. Ante eso, la señora no lo pensó dos veces y respondió que “se ve lindo de todos lados”. “¡Me hizo el día, con esto me despido!”, reaccionó Julio César, dando las gracias a la mujer por el halago.