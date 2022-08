“Ni Venezuela se atrevió a tanto”: La crítica de Rincón y la respuesta de Sepúlveda por justicia para PP.OO.

Uno de los temas establecidos por la propuesta de nueva Constitución es el Sistema de Justicia y la implicancia de los pueblos indígenas en el artículo 309, donde se indica que el Estado los reconoce, algo que ha generado debate y críticas de los partidarios del Rechazo. En ese sentido, durante su participación en El Debate de Chile, la senadora Ximena Rincón (DC), representante del Rechazo, hizo hincapié en que “este texto es mucho más amplio y sin límites del que tiene Bolivia y Ecuador”. “Se consagra una multiplicidad de sistemas de justicia no acotados. Y voy a leer la norma en Venezuela, porque ni Venezuela se atrevió a tanto”, dijo. En contraste, la ex convencional Bárbara Sepúlveda (PC) sostuvo que “no habría votado a favor de un sistema que hubiese dejado en incertidumbre si esto se aplicaba o no en materia penal”. “La plurinacionalidad es el reconocimiento de los pueblos indígenas que en Chile están reconocidos por la ley y que hoy llegan a rango constitucional. No se trata de una división del país”, aclaró.