“Basta de oportunismo simplista”: El cruce entre Diego Schalper y José Antonio Kast por acuerdo constitucional

Las bases ya están medianamente conversadas entre los partidos políticos que se reunieron el pasado martes para lograr un nuevo acuerdo constitucional. Sin embargo, aún restan otras interrogantes por resolver, como los plazos y mecanismo de redacción de la Carta Magna.

En medio de dicho proceso no han sido pocas las figuras políticas que han enfrentado sus opiniones a través de redes sociales, entrampándose en discusiones que luego son comentadas por sus seguidores.

Uno de los último casos estuvo protagonizado por el diputado Diego Schalper (RN) y el ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Lo anterior se produjo tras un tuit realizado por JAK, acusando que “quien lidera las discusiones para imponerle a Chile una nueva Convención es el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Los derrotados marcando la pauta del futuro de Chile ante la complicidad de algunos en la derecha”.

Ante tales afirmaciones, el parlamentario de oposición cuestionó lo siguiente: “¿Hasta cuando seguimos repartiendo mentiras?”.

Tras esto interpeló al ex abanderado y sostuvo que “es cosa de informarse un poco para darse cuenta que los principios constitucionales son piso razonable para construir solución constitucional. Basta de voluntarismo y oportunismo simplista“.

“Chile espera más de sus liderazgos“, sentenció.

Pero este cruce entre ambas figuras de oposición no ha sido el único que han protagonizado en la materia.

Hace poco más de una semana, el diputado Schalper tuvo un tenso encuentro en Twitter con representantes del Partido Republicano, luego de acusar que dicha colectividad no habría “cumplido su palabra” después del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

Todo partió cuando el ex candidato presidencial JAK compartió un mensaje a través de la red social: “A 30 días del triunfo con 8 millones de votos, pareciera que el gran ganador fue el presidente (Boric), quien sigue impulsando reformas radicales e impone su nueva Convención. ¿Por qué Chile Vamos está derrotado cediendo todo?“.

Ante esto, el legislador RN citó el tuit de Kast invitando a “dirigentes políticos a honrar el ‘recházala por una mejor’, -Republicanos fue parte- y no erigirse como analista externo“.

“Hay que asumir responsabilidad, no aprovecharse del resultado transversal, participar del diálogo y no quedarse en (el) discurso simplista”, agregó el también secretario general de Renovación Nacional.

