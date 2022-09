Municipio de Curanilahue respalda a jefa de Dideco tras polémica publicación alusiva al triunfo del Rechazo

Gran polémica ha causado una reciente publicación de la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Curanilahue, Alondra Jarpa, alusiva al triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

A través de su cuenta de Instagram, la funcionaria compartió una historia en la que escribió “mi cara cuando comienzo a leer cartas de los vecinos y vecinas mendigando justicia social y pienso que hace dos días pudieron haber mejorado la base de todo. Esto está tan mal”.

Posteriormente, subió otra publicación en la que sostuvo que “no podemos ayudar a quien no entiende cómo ser ayudado. Quéjense no más de todo lo malo de su vida”.

Esto generó una serie de críticas a través de redes sociales, lo que llevó al municipio de la comuna perteneciente a la Región del Biobío a emitir una declaración a través de su página de Facebook.

“Lamentamos por las personas que se hayan sentido pasadas a llevar legítimamente en su dignidad por las palabras utilizadas”, indicó la alcaldesa Alejandra Burgos en dicha transmisión en vivo.

“Queremos dar nuestro respaldo a nuestra Directora de Desarrollo Comunitario, que siempre, desde el primer día, que a ella le tocó volver a Curanilahue, después de estar mucho tiempo afuera, ha tenido un compromiso que es incuestionable“, agregó.

Finalmente, sostuvo que “queremos que se comprenda la razón detrás de estas palabras y se evite tergiversar y tomar esto como algo político. Pido comprensión por este nivel de frustración que hace que uno de repente pueda cometer un error. Podemos cometer varios errores, pero lo que no podemos es meter las manos y eso no lo hemos hecho“.