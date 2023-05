Daniel Jadue aseguró que anteproyecto de la Comisión Experta “parece un trabajo de niños de 4° Medio”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, realizó un duro análisis sobre el actual proceso constituyente y el trabajo que está realizando la Comisión Experta, que esta semana discute las principales normas del anteproyecto de nueva Constitución.

“Esto me parece de verdad vergonzoso, es un proceso capturado por la extrema derecha y la derecha. Ellos tienen toda la responsabilidad de que esta nueva propuesta constitucional de respuesta a las necesidad, los dolores, la angustia y las expectivativas de nuestro pueblo”, dijo en entrevista con La Voz de los que Sobran.

De lo contrario, aseguró que “esto va a fracasar y vamos a tener que levantarnos de nuevo pacíficamente en todo Chile por exigir una nueva Constitución y que sea a través de una Asamblea Constituyente”.

En esa misma línea, el jefe comunal indicó que el texto que está siendo elaborado por el órgano experto “parece un trabajo de niños de cuarto medio”.

Al momento de leer el artículo 28 de los deberes constitucionales, Jadue señaló que “esto de que portarse mal pueda llegar a ser inconstitucional, la verdad es que es un mal chiste. Pareciera ser que todos los que se rieron de algunos de los chascarros de la primera Convención todavía no han empezado a enterarse de los chascarros que este proceso está teniendo. Bien brutales, bien ridículos, además, bien de 4° medio. Ni siquiera, yo diría de 8° básico”.

Por otra parte, también se refirió al avance del Partido Republicano en la discusión política, más aún después del triunfo de sus candidatos en las pasadas elecciones de consejeros constitucionales.

“Esto de que ellos tengan la total y completa responsabilidad del proceso a mí me parece muy bien. Me parece que va a quedar en evidencia, de aquí a muy pocas semanas, que no están por una nueva Constitución, que son pinochetistas recalcitrantes, o sea, que ellos están dispuestos a matar a los que piensan distinto”, apuntó.

