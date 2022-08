“Personalmente, no me gustó”: Daniel Muñoz cuestiona recreación de escena de Los 80 en franja del Rechazo

El actor nacional Daniel Muñoz se refirió a la recreación de la serie Los 80 en la franja del Rechazo de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, donde él ha sido una de las figuras del espectáculo que aparece en cápsulas a favor de la opción Apruebo.

“Es un granito de arena, una partícula de espíritu que uno pone en esta gran cruzada por salvar a la mayoría de este país. Chile está dividido, siempre ha estado dividido. Para algunos, Chile significa algo, y para otros es otra cosa, pero estamos todos en el mismo país”, dijo en conversación con Página 7.

Al respecto, enfatizó que “uno igual pone en la mesa lo que siente, porque toda la información es muy difícil. Uno no es culto en estas cosas. Si bien yo he leído lo más que he podido el texto y he conversado con gente, siempre hay un sentimiento que prevalece por sobre todo lo que uno pueda saber“.

“El sentimiento de que estamos haciendo bien la pega y que estamos en lo correcto. Por eso creo que debería ganar el Apruebo este 4 de septiembre“, agregó.

Comentado guiño a Los 80

El actor también se refirió a la comentada recreación que realizó el Partido de la Gente en la franja del Rechazo, que hacía directa alusión a una recordada escena protagonizada por Muñoz en la serie Los 80.

Tal como ocurrió con Juan Herrera y su familia, en esta cápsula un padre golpea la mesa tras ver a sus hijos discutir por política. En ese sentido, el también cantante de cuecas sostuvo aseguró que “a mí personalmente no me gustó”.

“Un profesor mío decía que la imitación es válida siempre y cuando vaya acompañada de un asesinato: cuando el original pasa a segundo plano y el nuevo trabajo es protagonista. En este caso, creo que no pasó”, afirmó.

Pese a lo anterior, el intérprete dijo que “uno se siente honrado de que el ‘enemigo’ utilice el aporte de uno para beneficio propio, de alguna manera a uno le hace más un favor. Creo que para ellos fue un autogol, definitivamente”.

“Es un favor, porque está prestando recursos para el otro bando. Parece que ellos no los tienen”, concluyó Muñoz.

Revisa la comentada franja acá: