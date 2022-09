Daniel Stingo defiende críticas a La Moneda: “Soy gobiernista, pero no me voy a quedar callado”

Daniel Stingo defendió su postura crítica con el gobierno del presidente Gabriel Boric, específicamente por el rol que jugó a la hora de informar sobre la Convención Constitucional y la propuesta de nueva Constitución, en el marco del plebiscito salida.

“Yo ayudé, hice campaña, lo haría de nuevo y creo en este gobierno, pero no me voy a quedar callado cuando creo que no hizo algo que debería haber hecho”, comenzó diciendo el abogado en La Voz de los que Sobran este martes.

Junto a esto, el ex convencional indicó que “nunca he dicho que sea de oposición, para nada, soy gobiernista, pero no me voy a quedar callado cuando crea que las cosas no se hicieron bien”.

“Nunca he dicho que sea contrario al gobierno o sea oposición. Para nada”, agregó el abogado.

Críticas al Ejecutivo

El lunes, en el mismo espacio, Daniel Stingo sostuvo que la administración de Boric“debió desde el primer día empezar una campaña informativa, desplegando y entregando toda su energía y recursos a dicha campaña”.

Tras esto, Durante la jornada del lunes, la ministra vocera Camila Vallejo fue consultada por las declaraciones, sobre las que expresó que “es normal que exista mucho interés por tener la razón tras el resultado del Plebiscito del domingo antepasado”.

“Y las reflexiones sobre las razones de esa derrota para el mundo del Apruebo, el análisis de los distintos factores que concurrieron, va a ser un proceso que probablemente no va a decantar ahora en lo inmediato”, sostuvo.

Expresamente por la respuesta de la ministra, el panelista del matinal indicó que “me gustó, muy atinado lo que dijo. Sí, es mi opinión, creo que tengo la razón, de lo contario no lo hubiese planteado. Y mi opinión tampoco frena al gobierno para avanzar en las transformaciones y los cambios constitucionales. Me parece absolutamente atingente y atinado lo que dijo la ministra Vallejo”.