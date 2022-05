Daniel Stingo sale al paso de polémica por dineros heredables en futuro sistema de pensiones

Uno de los temas que se ha robado todas las miradas en la opinión pública y en el mundo político es el debate sobre el futuro sistema de pensiones, el cual sería modificado tras las normas aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional.

Durante la jornada de este viernes 13 de mayo, se viralizaron unas declaraciones de Daniel Stingo, constituyente representante del distrito 8, quien tuvo palabras para explicar las diferencias entre el actual sistema de pensiones y el futuro, si es que se llega a aprobar la nueva carta fundamental el próximo 4 de septiembre tras el plebiscito de salida.

“Hoy día, en el actual sistema, te pagas tu pensión, tu mueres, le pagan pensión a tu señora y a tus hijos menores de 18, y si después no hay señora ni hijos, se hereda. Eso continúa porque es tu plata. En el sistema futuro no vas a heredar, porque no es tu plata, es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto de un sistema de ahorro personal de mi platita que se me va acabando, ¿será tan bueno el sistema que se me va acabando? Si yo vivo muchos años, se me puede acabar”, señaló.

“Entonces lo que decimos, claro que no es heredable en el sistema futuro, porque es un sistema de seguridad social. Al día de hoy, la cantidad de plata que tú tienes la recibirás como pensión, luego tu cónyuge y tu hija, y si no hay nadie vas a heredar esa plata obvio, pero el sistema futuro que estamos implementando y que es mixto, no, porque es un sistema de seguridad social no pensando en tu ahorro personal“, añadió.

SE DIJO ESTA SEMANA: (Miércoles) El Convencional Daniel Stingo, se refirió a las diferencias entre el actual sistema de pensiones y la propuesta de la convención constitucional. pic.twitter.com/N1PpmqDftb — Mediabanco (@mediabanco) May 13, 2022