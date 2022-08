“Más poder a políticos” vs “Cámaras espejo”: Fontaine y Sepúlveda discutieron sobre futuro sistema político

En el tercer capítulo de El Debate de Chile, el tipo de sistema político fue uno de los temas tratados. Aquí, el ex convencional que va por el Rechazo, Bernardo Fontaine, aseguró que la propuesta constitucional “le da más poder a los políticos y menos a las personas”. Como respuesta, Bárbara Sepúlveda, ex constituyente del PC que defiende al Apruebo, apuntó que “el hiperpresidencialismo es un problema. Las cámaras espejo no funcionan. Yo lo he vivido en carne propia”, esto en referencia al fin del Senado que se votó en el Convención Constitucional.