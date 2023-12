Plebiscito 2023: Debate | Así será el programa especial de CHV Noticias para este domingo

En el marco de la amplia cobertura que dispondrá el próximo 17 de diciembre, CHV Noticias realizará el especial Constitución 2023: Debate. La cita es para este domingo 10 de diciembre a partir de las 22:30 horas.

En el programa, tanto la opción “A Favor” como “En contra” tendrán a dos representantes para informar y convencer a la ciudadanía.

En la opción “A Favor” estará el ex diputado y ex ministro Jaime Bellolio y la ex subsecretaria y ex comisionada experta Katherine Martorell. Por la opción “En Contra”, en tanto, expondrán el ex ministro Francisco Vidal y la ex comisionada experta Antonia Rivas.

La conducción del debate estará a cargo de los periodistas Macarena Pizarro y Daniel Matamala, quienes moderarán la conversación y pondrán sobre la mesa las propuestas, principales temas y visiones de ambos sectores.

CHV Noticias prepara amplia cobertura para el Plebiscito 2023

Para el día del Plebiscito 2023, además, CHV Noticias iniciará temprano la jornada con periodistas de la señal de Paramount desplegados en distintos locales de votación a lo largo del país.

Una cobertura multiplataforma que incluirá opiniones de la ciudadanía, autoridades, figuras políticas y vocerías de ambas opciones. Además de un profundo análisis después de los resultados.





