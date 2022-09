La decepción de Ángeles Lasso por errada predicción: “Siento de todo corazón haberme equivocado”

“¡Hoy es un día histórico! ¡Hay que tomarlo con calma todos los oráculos indican el triunfo del Apruebo! Es tiempo de avanzar al futuro con todo el respeto a aquellos que entregaron sus vidas”.

Con este tuit, publicado a las 14:52, Ángeles Lasso partía el domingo vaticinando el resultado del plebiscito de salida en Twitter. Mensaje que, a la luz de los resultados, claramente envejeció mal, como se dice en la jerga de redes sociales.

El Rechazo se impuso por 61,86% sobre el 31, 14% obtenido por el Apruebo en el histórico referéndum que se llevó a cabo la jornada del domingo.

Es por esto que posteriormente, cuando se empezaron a configurar los primeros resultados oficiales pasadas las 19 horas, la astróloga tuvo echar pie atrás y salir a explicar su primer tuit.

“Queridos amigos, siento de todo corazón haberme equivocado… creo que no sé en qué país vivo, puedo entender que yo me equivoque, pero no puedo entender lo que esta pasando… que tristeza“, declaró.

Incluso, casi 10 minutos más tarde, profundizó su comentario indicando que “no solo me equivoqué, si no que siento que todos los que creímos en un país mejor con derechos, con justicia, somos soñadores en un país que prefiere la Constitución de la dictadura”.

“Toda la lucha, los muertos, los ciegos… todo queda en el sueño… demasiada decepción…“, lamentó.

Revisa sus tuits acá: