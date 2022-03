El pasado martes, 108 convencionales aprobaron incluir el aborto como un derecho fundamental en la propuesta de nueva Constitución. A nivel continental, el aborto libre se encuentra legalizado en Argentina, Uruguay y Colombia. Pero cabe mencionar que el artículo asociado a los derechos sexuales y reproductivos, establece que se debe garantizar que el Estado dispone las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de un derecho que se consagraría en la nueva Carta Magna, si es que se aprueba el plebiscito de salida. Por otro lado, sus detractores apuntaron a la redacción de la iniciativa que no estableció un plazo límite para practicar el aborto, esto porque no era parte de las atribuciones de los convencionales. Si bien se aprobó que el derecho al aborto estará consagrado en la nueva Constitución, esto no garantiza que sea ley. Lo anterior será trabajo del Congreso.