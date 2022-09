“Patriota es quien aprueba también”: Diputado Ibáñez y masiva convocatoria del Apruebo con banderas chilenas

Desde el cierre de campaña del Apruebo en Santa Rosa con la Alameda, el ex convencional Daniel Stingo y el diputado Diego Ibáñez (CS) se refirieron a la masiva convocatoria. El ex constituyente admitió sentirse “gratamente sorprendido” con la gente que ha acudido hasta el centro de la capital y señaló que “estoy seguro que vamos a ganar el 4 de septiembre”. Además, también abordó el proceso constituyente y comentó que “estoy orgulloso de lo que hicimos (…) hubo errores en el proceso, pero lo importante es el texto (…) es muy bueno”. Por su parte, Ibáñez indicó que “no sabemos cuántos miles de personas hay acá, la organización se sorprendió mucho, hay muchas familias, no ha habido ningún altercado (…) yo creo que esto es lo que representa el espíritu del Apruebo, por lo demás hay muchas banderas chilenas, patriota es quien aprueba también”. “Hacemos un llamado como comando a que el día domingo sea un día ejemplar y que no veamos los sucesos de los días anteriores y siempre vamos a respetar los resultados, sea cual sea”, continuó.