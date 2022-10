Diputado Schalper enfrenta al Partido Republicano por “no honrar la palabra” tras el triunfo del Rechazo

El diputado Diego Schalper (RN) protagonizó un tenso cruce en Twitter con representantes del Partido Republicano, luego de acusar que dicha colectividad no habría “cumplido su palabra” después del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

Todo partió cuando el ex candidato presidencial José Antonio Kast compartió un mensaje a través de la red social. “A 30 días del triunfo con 8 millones de votos, pareciera que el gran ganador fue el presidente (Boric), quien sigue impulsando reformas radicales e impone su nueva Convención. ¿Por qué Chile Vamos está derrotado cediendo todo?“, comentó.

Ante esto, Schalper citó el tuit de Kast invitando a “dirigentes políticos a honrar el ‘recházala por una mejor’, -Republicanos fue parte- y no erigirse como analista externo”.

“Hay que asumir responsabilidad, no aprovecharse del resultado transversal, participar del diálogo y no quedarse en (el) discurso simplista”, agregó el también secretario general de Renovación Nacional.

Invitamos a dirigentes políticos a honrar el “recházala por una mejor”, -Republicanos fue parte- y no erigirse como analista externo. Hay que asumir responsabilidad, no aprovecharse de resultado transversal, participar del diálogo y no quedarse en discurso simplista ✌️ https://t.co/DfLciez7o8 — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) October 4, 2022

De esta manera, se generó una discusión con distintas figuras republicanas como la ex convencional y actual presidenta del partido, Ruth Hurtado, quien sostuvo que “una mejor para nosotros es que esto se radique, habilite, debata y sancione en el Congreso, con un posterior plebiscito de salida”.

“No vamos a apoyar repetir la fórmula que ya fracasó. Es tiempo que el Congreso se asuma su responsabilidad”, apuntó.

Tras los dichos de Hurtado, el diputado RN indicó “me alegro que reconozcas que ustedes también fueron parte de comprometer una ‘nueva Constitución’; Reconozcas que tienen un rol como partido en el Parlamento. En el otro tweet había un tufillo a analista externo de alguien que es dirigente político hace al menos 20 años”.

“Nosotros estamos discutiendo los bordes para -cualquiera sea el mecanismo- no haya una nueva experiencia de ‘hoja en blanco’. Te reitero la invitación hoy a las 14:00 hrs. Y no hemos votado palabra sobre el mecanismo, para claridad de José Antonio Kast“, agregó.

Me alegro que (1) reconozcas que Uds también fueron parte de comprometer una “Nueva Constitución”; (2) Reconozcas que tienen un rol como partido en el Parlamento. En el otro tweet había un tufillo a analista externo de alguien que es dirigente político hace al menos 20 años! https://t.co/3VjUkwdFyY — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) October 4, 2022

Esta polémica no quedó ahí, ya que Schalper también recibió el emplazamiento de su colega en el Congreso, el diputado Johannes Kaiser, quien reafirmó que rechazaron la propuesta de nueva Constitución “para una mejor”.

Sin embargo, aclaró que “la actual es mucho mejor que la propuesta por la Convención, cosa que comprendió el 63% de los chilenos. ¿Reformas? Reformemos. Mejoremos. Pero que no me vengan a decir que esta Constitución es peor que la rechazada el 4 de septiembre”.

En ese sentido, el representante de RN puntualizó que “nosotros preferimos honrar la palabra comprometida y no torcer el castellano. Es más fácil atrincherarse y desdecirse, pero la política no consiste en hacer lo fácil, sino generar cauces responsables, que permitan brindar una solución y no seguir alimentando la polarización”.